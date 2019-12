Legnano in casa, trasferte difficili per Caronnese e Castellanzese

Sarà una domenica complicata in Serie D per Legnano, Caronnese e Castellanzese. Sfide che nascondono diverse insidie ma che, per diversi motivi, non possono essere sbagliate.

GIRONE A

REAL FORTE QUERCETA – CARONNESE

Dopo la dolorosa sconfitta in rimonta contro la Lucchese, la Caronnese dovrà cercare di reagire immediatamente ma di fronte ai rossoblu ci sarà una sfida tutt’altro che facile. La squadra di Forte dei Marmi è una formazione solida e ben strutturata e che è alle spalle del gruppo di testa con 20 punti in classifica. La squadra di mister Roberto Gatti però non può fare regali se vuole continuare ad occupare i primissimi posti della graduatoria.

15a GIORNATA: Borgosesia – Fezzanese; Bra – Vado; Casale – Seravezza; Ghiviborgo – Verbania; Ligorna – Prato; Lucchese – Lavagnese; Real Forte – Caronnese; Sanremese – Fossano; Savona – Chieri. CLASSIFICA: Prato, Sanremese 25; Fossano 24; Caronnese 23; Chieri, Lucchese 22; Casale 21; Real Forte, Fezzanese 20; Seravezza 19; Savona 18; Borgosesia 17; Ghiviborgo 15; Verbania, Bra 14; Vado 12; Ligorna 11; Lavagnese 10.

GIRONE B

TRITIUM – CASTELLANZESE

La brutta sconfitta interna di settimana scorsa contro il Brusaporto è stato un duro colpo per la Castellanzese, che ora dovrà cercare di ritrovare un risultato positivo. Il prossimo impegno non è però dei più agevoli: la trasferta di Trezzo sull’Adda contro la Tritium sarà un ostacolo difficile, ma i neroverdi hanno mostrato di poter fare risultato contro tutti se in giornata.

LEGNANO – NIBIONNOGGIONO

Chi invece non cerca svolte è il Legnano, che vince da sette turni di fila e spera di tenere aperta la serie anche contro il NibionnOggiono. Al “Mari” i lilla proveranno a sfruttare il fattore casalingo e la buona vena di bomber Cocuzza, 7 gol nelle ultime 5 partite, per superare anche la squadra della provincia di Lecco.