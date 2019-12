Lego è il più venduto su Amazon

Natale da record per Amazon. Quest’anno sono stati ordinati miliardi di articoli e decine milioni di dispositivi a livello globale rispetto all’anno scorso. In questa stagione natalizia Amazon per far fronte alle richieste ha aggiunto più di 250.000 operatori stagionali a tempo pieno e part-time in tutta la sua rete logistica globale. L’azienda ora impiega 750.000 dipendenti in tutto il mondo.

Le prime 10 città in Italia che hanno spedito un ordine per il periodo natalizio a un punto di ritiro di Amazon Hub sono state Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Venezia, Firenze, Padova, Varese e Vicenza. Giocattoli, moda, articoli per la casa e bellezza sono state le categorie più popolari tra i clienti della piattaforma. I giocattoli di tendenza più venduti sono stati quelli di costruzioni, inclusi Lego Star Wars Castello di Darth Vader, Lego Ideas Nave in Bottiglia (nella foto), e Lego Ideas NASA Apollo Saturn V. Alcuni dei marchi di moda più popolari che i clienti hanno acquistato su Amazon nel mondo durante le vacanze includono Carhartt, Champion, Adidas e Amazon Essentials. I clienti hanno ordinato milioni di accessori per il freddo per tutta la famiglia durante le vacanze, da marchi noti come Columbia, Pendleton e Calvin Klein a marchi Amazon come Goodthreads e marchi emergenti come State Cashmere.