Libri sotto l’albero

È Natale! Bambini avete scritto la letterina? L’avete imbucata? Ricordatevi di preparare i biscotti per Babbo Natale e un po’ di carote per le renne. E speriamo che sotto l’albero possiate trovare tanti bei libri da leggere.

Nella notte blu

Oggi ho scelto un libro della casa editrice La coccinella, che tutti noi grandi abbiamo nel cuore per i famosi libri con i buchi.

Gabriele Clima, che è il loro art director e famoso autore di libri per ragazzi scrive per loro “Nella notte blu”, un cartonato interattivo che permette a te bambino di giocare col ditino ad accendere e spegnere la luce, a colorare i fiori, a far viaggiare una nave fino “a sognare quello che vuoi nel tuo lettino”.

“Nella notte blu”

di Gabriele Clima

La coccinella editore – € 16.90

dai 3 anni

I peggiori prof del mondo

Esce finalmente il nuovo libro di uno dei miei autori preferiti.

Con “I peggiori prof del mondo” David Walliams si schiera dalla parte dei poveri studenti delle scuole medie e insieme a loro si vendica stilando una classifica dei professori uno più raccapricciante dell’altro.

Il professor Perpiù confisca palloni; il professor Piccion si sbaciucchia tutto il tempo con la sua compagna e risulta a dir poco vomitevole; Miss Brill si inventa multe e note impossibili; Miss Vanity non fa altro che guardare se stessa e poi c’è Doctor Terror: orribile uomo super puzzolente e sempre sporco! Solo per citarne alcuni…

“I peggiori prof del mondo”

di David Walliams

L’ippocampo Ragazzi editore – € 18

dai 9 anni

Giù la pancia, Babbo Natale

Ma non ho finito qui! Non amo particolarmente le storie classiche di Natale ma quelle divertenti mi piacciono tantissimo.

Con “Giù la pancia, Babbo Natale” la scrittrice e giornalista Fulvia Degl’Innocenti con le illustrazioni di Francesca Carabelli ci fa sorridere dalla prima all’ultima pagina.

Ci pensa Miss Befy (la Befana!) a rimettere in forma Babbo Natale che è visibilmente ingrassato!

“Giù la pancia, Babbo Natale”

di Fulvia Degl’Innocenti, illustrato da Francesca Carabelli

Gribaudo editore – € 9,90

dai 3 anni

“Il giardino dei musi eterni”

Non è una novità ma è un libro che ha ottenuto diversi riconoscimenti (tra cui il premio Liber e finalista al premio strega ragazzi), un libro per appassionati di gatti e amanti degli animali.

È la storia di Ginger, una gatta che si risveglia nel Giardino dei Musi Eterni, un cimitero per animali.

Un grande romanzo scritto con maestria da Bruno Tognolini che parla di ecologia, di natura e insegna a non annoiarsi mai di essere se stessi.