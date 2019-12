Lotteria della Croce Rossa, ecco i biglietti vincenti

Ecco i biglietti vincenti della lotteria CRI.

In caso di vincita è possibile contattare in sede CRI (0332510444) per avere le info sul ritiro dei premi

LOTTERIA CROCE ROSSA 2019

ESTRAZIONE:

ELENCO DEI PREMI

1. Borsa HOGAN valore di € 290,00 – FERRARIO LUINO 01703

2. Borsa in pelliccia valore di € 246,00 – FERRARIO LUINO 01791

3. Abito da cerimonia uomo MAINA Cunardo 03557

4. Smartphone E9 GREY Vodafone Luino 0162

5. Buono spesa da € 100,00 c/o Abbigliamento Savini Ponte Tresa 00852

6. Buono spesa € 100,00 Unes Supermercati Luino 03680

7. Buono Cena € 100,00 per 2 persone c/o Osteria del Carde Ponte Tresa 03801

8. Cestone natalizio CRI 02474

9. Radio per auto digitale JVC 03349

10. Camicia Uomo Barbour 00199

11. Buono cena per 2 persone presso Ristorante “Monte Sole” Porto Valtravaglia 01354

12. Buono cena per 2 persone presso Ristorante “ La vecchia Cunardo” Cunardo 00420

13. Buono cena per 2 persone presso Ristorante “ La vecchia Cunardo” Cunardo 03320

14. Buono spesa € 50,00 Princess via Sereni Luino 01774

15. Buono spesa € 50,00 c/o Cappellato colori GERMIGNAGA 01368

16. Buono spesa € 50, 00 c/o Modern Sport Cunardo 01473

17. Buono spesa € 50,00 c/o Agriturismo ECODARIO Porto Valtravaglia 02594

18. Buono spesa € 50,00 c/o U! Maccagno 03637

19. Smart Box 1 notte BLU VACANZE Ponte Tresa 02422

20. Orologio analogico da parete Mandelli materiali edili Cunardo 01134

21. Bermuda uomo 02306

22. Polo Napapyri manica lunga 04206

23. Zaino NIKE Grandi Sport Ponte Tresa 04066

24. Cesto natalizio CRI 03612

25. Bermuda in jeans ragazzo BENETTON 04057

26. Buono spesa € 30,00 c/o Farmacia Mirabile Maccagno 01540

27. Buono spesa € 30,00 c/o Farmacia Porto Valtravaglia 02547

28. Buono spesa € 30,00 Cartoleria Bossi Cunardo 01669

29. Buono pizza e bibita per 2 persone presso “La vecchia Cunardo” CUNARDO 00194

30. Buono pizza e bibita per 2 persone presso “La vecchia Cunardo” CUNARDO 03876

31. Buono pranzo per 2 persone (escluso Week End) c/o Ristorante “Maccagno” MACCAGNO 03950

32. Buono per taglio e piega c/o “Il bello delle donne” Ponte Tresa 01086

33. Buono per 10 cappuccini e brioches c/o Bar “White Rabbit” Ponte Tresa 00155

34. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “La Gabella” Maccagno 00101

35. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “La Gabella” Maccagno 03078

36. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “La Gabella” Maccagno 01948

37. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “La Gabella” Maccagno 02323

38. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “Level” LUINO 03645

39. Buono per pizza e bibita per 1 persona presso “Level” LUINO 04763

40. Buono 1 Manicure “Studio Nefertiti” LUINO 01358

41. Buono 1 Manicure “Studio Nefertiti” LUINO 02499

42. Zaino scuola 01097

43. Maglietta uomo ADIDAS 04201

44. Cesto natalizio 02274

45. Copriletto matrimoniale 03667

46. Piatto decorato con dolci 02280

47. Piatto con dolci 03663

48. Pochette in tessuto 04313

49. 4 kg riso 01934

50. 4 kg riso 04153

51. 4 kg riso 03703

52. 4 kg riso 03165

53. 2 kg riso 00429

54. 2 kg riso 04796