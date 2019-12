Malore per una 14enne in palestra, arriva l’elicottero

Una ragazza di 14 anni ha avuto un arresto cardiocircolatorio nella serata di giovedì 5 dicembre mentre stava facendo attività sportiva. È accaduto in una palestra di via settembrini a Busto Arsizio dove, all’improvviso, la giovane si è accasciata a terra. (immagine di repertorio)

Subito gli operatori della struttura hanno chiamato i soccorsi mentre sono andati a recuperare il DAE. La scarica elettrica del defibrillatore automatico presente nel centro sportivo ha così fatto ricominciare a battere il cuore alla giovane già prima dell’arrivo dei sanitari in codice rosso. A Busto Arsizio è arrivato anche l’elicottero da Como sul quale è stata imbarcata la ragazza per essere trasferita d’urgenza a Bergamo dove è attualmente ricoverata.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni di malore a Busto Arsizio nel quale si è dovuto ricorrere al DAE. Lunedì, infatti, un tennista di 65 anni ha avuto un infarto nel corso di una partita sui campi di via Dei Sassi e anche in quel caso l’utilizzo del defibrillatore è stato fondamentale.