Monteviasco ancora isolata, i carabinieri portano viveri in elicottero

La spesa per i residenti, qualche regalo per le festività, tante foto fatte coi bambini e famiglie a passeggio in montagna. È stato un viaggio inaspettato quello verso Monteviasco, effettuato questo pomeriggio grazie all’intervento del secondo nucleo elicotteri dei carabinieri di Orio al Serio. A bordo del velivolo, un A109, era presente il comandante della stazione dell’Arma di Dumenza Giancarlo Paolocci, mentre a piedi è salito lungo servendosi della mulattiera da Ponte di Piero il capitano Alessandro Volpini assieme ad altri militari.

L’obiettivo era quello di effettuare un giro di perlustrazione e al contempo di portare viveri e altro materiale necessario alle persone che vivono nel borgo rimasto isolato da oltre un anno dopo la tragedia del novembre 2018. I residenti e villeggianti si stanno organizzando per festeggiare il capodanno al circolo del paese che è uno dei pochi luoghi di riferimento rimasti a Monteviasco che offrono un pasto caldo e di un punto di ristoro. Monteviasco è infatti oggi raggiungibile solo dalla mulattiera di oltre 1400 gradini percorribile grazie anche ai lavori di pulitura e risistemazione del ripido percorso montano.