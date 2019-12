Il Natale dall’alto della Torre Civica

Durante il weekend dell’Immacolata si sono accese tutte le lucine della città che nel prossimo fine settimana sarà possibile ammirarle dall’alto grazie alla nuova apertura speciale della Torre Civica, in versione natalizia.

A proporre la’iniziativa nelle giornate di venerdì 13 (solo pomeriggio dalle ore 14), sabato 14 e domenica 15 dicembre (dalle ore 10 alle 19.30), è la Pro Loco di Varese, in collaborazione con il Comune.

Sarà l’occasione per una visita guidata alla Torre civica, normalmente chiusa al pubblico e ammirare la città giardino dall’alto, con un panorama mozzafiato sulla città che brilla per il Natale, in compagnia di vin brulè e panettone.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, ma la Pro Loco chiede un contributo volontario di 5€ per lavori di miglioramento delle condizioni di visita al monumento.

I biglietti per la prenotazione della visita saranno disponibili ai piedi della Torre dalle ore 9.30 nei giorni di visita. I posti sono limitati e in caso di grande affluenza la distribuzione dei biglietti potrebbe essere sospesa prima dell’orario di chiusura della manifestazione.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook della Pro Loco.