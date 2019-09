Un weekend sulla Torre Civica per guardare Varese dall’alto

Nell’ambito dell’iniziativa “Fuori Fiera” Il Comune di Varese e la PRO LOCO di Varese comunicano che si è resa possibile anche l’apertura straordinaria alle visite della Torre Civica di Piazza Monte Grappa.

L’impegno messo in campo dal Comune da parte del sindaco e degli assessori ai lavori pubblici Civati ed Attività Produttive Perusin per la messa in sicurezza e Pro Loco per l’organizzazione delle visite, ha consentito di esaudire le molte richieste di visita pervenute dai cittadini di poter visitare il monumento chiuso al pubblico.

E’ compito della Pro Loco di Varese (e di tutte le pro loco) operare in collaborazione con l’amministrazione ed i cittadini per promuovere il proprio territorio. Dopo l'”apertura straordinaria” stiamo da tempo operando perchè diventi “ordinaria” insieme con tutte le associazioni e cittadini che vorranno condividere il progetto.

Le modalità di visita

Luogo: Torre Civica di Piazza Monte Grappa

Orari di visita: dalle 10 alle 13 e alle 14 alle 19 di sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 – in gruppi di 10 persone ogni 20 minuti accompagnati da volontari. A partire dalle 9.30 sarà possibile ritirare i biglietti per salire alla torre ad orari prestabiliti senza stare in coda, fino ad esaurimento. Si accede previa firma dell’assunzione di responsabilità gratuitamente e un contributo suggerito di 5€ per l’accompagnamento e la raccolta di fondi da utilizzare per rendere più fruibile e sicura la visita alla torre (pannelli fotografici esplicativi per compartimentare gli apparati tecnici).

L’accompagnamento della salita è grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione Angeli Urbani da ringraziare anche per la pulizia dell’intera scala. La pro loco omaggerà ogni visitatore di un buono sconto di 3€ per una partita a minigolf. Al tramonto dalle ore 18 Caesar Bar minigolf e l’Emporio di S.Maria del Monte offrono ai visitatori un aperitivo in musica e la degustazione dei Mustazzitt del Pandolce e Amaro del Sacro Monte.