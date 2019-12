Natale solidale, ecco tutte le iniziative per fare del bene

A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Ma anche quest’anno in provincia di Varese sono tante le occasioni in cui passare dalle parole ai fatti. Tra pranzi solidali, occasioni di volontariato e donazioni di alimenti ecco tutte le iniziative in cui poter aiutare anche le persone più in difficoltà a festeggiare.

A pranzo ci saranno due occasioni per non sentirsi soli. A Gallarate e Busto sono previsti infatti due pranzi dedicati alle persone anziane sole, alle famiglie bisognose o alle persone vulnerabili. Nel primo caso organizza 4Exodus e il pranzo si consumerà presso il Centro Parrocchiale Paolo VI di via Bachelet (leggi qui) mentre a Busto l’appuntamento è con la Croce Rossa a partire dalle 12.30 presso l’Oratorio-Chiesa SS Redentore, via Rodari, Busto Arsizio (leggi qui).

Anche chi festeggerà a casa propria con amici e parenti comunque potrà fare del bene semplicemente donando parte del proprio pranzo. A Busto Arsizio infatti torna la sempre più partecipata “cena degli avanzi” con la quale un gruppo di giovani invita tutti a condividere il pasto natalizio che di solito è un pasto molto ricco e sostanzioso con chi purtroppo in ogni giorno dell’anno fa fatica ad avere un pasto caldo. Come? Basta cucinare qualcosa in più oppure raccogliere gli avanzi di quello che si è preparato o ancora raccogliere del cibo “crudo” e portarlo tra le 16:00 alle 17:00 nel piazzale della Chiesa Nuova in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio.

Per tutte le informazioni potete leggere questo articolo e per concordare altre modalità di consegna o ricevere più informazioni e aiutare potete chiamare il numero 3462281305. Quest’anno, tra l’altro, si potranno donare anche vestiti che verranno poi consegnati all’associazione Ali d’Aquila.