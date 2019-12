Soli a Natale? A Gallarate torna il pranzo di 4Exodus

Quest’anno il tradizionale Pranzo di Natale di 4exodus spegne 21 candeline. Un momento speciale per chi vuole condividere un’occasione unica di solidarietà, una giornata di festa per chi è solo, un pranzo insieme per chi è in difficoltà. Come sempre l’appuntamento sarà alle ore 13,00 presso il Centro Parrocchiale Paolo VI di via Bachelet 9 a Madonna in Campagna.

Sono ormai passati 21 anni dal primo pranzo di Natale, affiancato dopo non molto da quello per la ricorrenza pasquale. Da allora i numeri sono cresciuti e come sempre si è “aggiunto un posto a tavola”, per permettere a tutti di trascorrere le festività in un’atmosfera di gioia e di amicizia. Ritrovarsi insieme intorno ad una tavola, condividere un’occasione di festa, celebrare la propria umanità ed il vero significato del Santo Natale, riconoscendosi innanzitutto “Donne e Uomini”, oltre l’età, la lingua, la tradizione e la religione.

Il pranzo di Natale di 4exodus è poi da sempre una straordinaria occasione di servizio verso gli altri: moltissimi i volontari che ogni anno decidono di dedicare questa giornata a chi ha bisogno, un gesto non scontato che racconta quanta ricchezza e disponibilità esista nel nostro territorio.

Ai pranzi di 4exodus non serve iscriversi, basta esserci. Per collaborare come volontario è invece importante segnalare la propria disponibilità chiamando lo 0331200098 oppure scrivendo a info@4exodus.it