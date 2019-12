È nato Liam, il figlio di Alessio Allegri

È nato il figlio di Alessio Allegri il giocatore di basket di Garbagnate morto a causa di un arresto cardiaco nel palazzetto sportivo di Rho, durante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone, squadra della provincia di Bergamo. Il piccolo si chiama Liam e a darne notizia è la pagina Facebook “La giornata tipo” dedicata al basket con una bellissima foto di Alessio e la moglie Claudia complici e felici in attesa del figlio. «Oggi, riguardare questa foto è ancor più straziante – scrivono gli amici di Alessio su facebook – Ecco perché, proprio adesso vogliamo pubblicizzare questo sito https://www.koeman6persempreconliam .it/ dove troverete delle splendide foto di una coppia che sognava di formare una famiglia». Il sito è stato creato per tenere vivo il ricordo di questo straordinario sportivo e per poter dare un aiuto concreto alla moglie Claudia e al piccolo Liam.

Allegri aveva 37 anni e aveva trascorso una vita a dominare tutte le categorie fino alla B, era infatti uno dei giocatori più noti nelle minors lombarde. Era venerato dai suoi ragazzini che allenava con passione e che vedevano in “Koeman” Allegri il proprio mito da emulare.