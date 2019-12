Naturopati varesini in tirocinio

Come ogni anno gli specializzandi naturopati dell’Accademia AINAO di Gavirate, inizieranno il proprio tirocinio presso alcune strutture sanitarie della provincia.

Sotto la supervisione attenta di esperti qualificati, i naturopati formati avranno la possibilità di provare sul campo quanto imparato sui pazienti che si rendono disponibili e in accordo con il personale delle strutture stesse.

Tra le discipline maggiormente praticate nel periodo di tirocinio ci sono sicuramente il Reiki (tecnica energetica basata sull’imposizione delle mani) e la riflessologia, tra le tecniche più dolci e attraverso le quali si lavora al riequilibrio della persona, al rilassamento e alla riduzione dello stress.

AINAO ha iniziato a proporre ai suoi specializzandi l’esperienza del tirocinio tre anni fa, in collaborazione con la Fondazione Raimondi di Gorla Minore, grazie alla disponibilità del direttore sanitario, il dr. Alberto Edalli e per il 2020 ha attivato la partnership con lo storico Villaggio del Fanciullo di Vergiate.

Lo staff AINAO sta lavorando anche al progetto di formazione e tirocinio della medicina integrata applicata agli animali, in collaborazione con il Centro Ippico Aquilante di Brebbia.

In particolare gli studenti del corso vengono guidati verso l’acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie per potersi occupare di reiki e shiatsu sugli animali.

Anche in questo caso è previsto un tirocinio durante il quale gli operatori potranno mettere in pratica quanto appreso sui cavalli, per provare poi il trattamento anche su altre specie, come i cani e i gatti.

L’Accademia AINAO di Gavirate, fondata dal dott. Giuseppe Pavani con la dott.ssa Stefania Gamberoni da anni si occupa di naturopatia orientale, proponendo anche corsi di formazione per promuovere un “cambiamento di rotta” nella visione contemporanea di queste discipline, con l’obiettivo primario di aiutare le persone a raggiungere uno stato di benessere e di equilibrio energetico.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le attività di AINAO è possibile visitare il sito internet, chiamare i numeri 3381276046, scrivere a info@accademiainao.it oppure recarsi presso la sede del centro, in via IV Novembre 25 a Gavirate.

