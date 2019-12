Neve e disagi, Vigili del Fuoco in azione

Nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, i vigili del fuoco della provincia di Varese sono intervenuti sul territorio per diverse richieste. Per alberi pericolanti nei comuni di: Somma Lombardo (sulla SS336), a Saronno in viale Prealpi e a Malgesso, SS629.

Per incidente stradale nel comune di Arcisate, in via Giacomini. Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato sulla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario (foto in alto).

Nel comune di Malnate, in via Adua, sulla salita per dalla Fontanelle, per un veicolo pesante bloccato. Causa il fondo stradale innevato un autoarticolato è rimasto bloccato sul tratto in salita verso Gurone. I vigili del fuoco intervenuti con un’autogru, hanno trainato l’automezzo liberando la strada. Per l’autista dell’autoarticolato pesante potrebbe anche scattare la multa dato che la strada in direzione Malnate è vietata ai mezzi pesanti.

Per fuga gas nel comune di Varese in via Giacomini. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un muro, nell’urto l’automezzo ha lesionato un tubo del gas metano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, interdetto l’area e tamponato la perdita in attesa dei tecnici dell’azienda preposta.