Oro, smeraldo, diamante. 70 coppie festeggiate in Comune

Settanta coppie residenti a Castellanza che nel 2019 hanno raggiunto le nozze d’oro, di smeraldo e di diamante, rispettivamente 50, 55 e 60 anni di matrimonio. Ad ognuna una pergamena ricordo per celebrare un traguardo così importante frutto di impegno, dedizione.

E’ quanto ha fatto l’amministrazione comunale di Castellanza che, confermando una tradizione, sabato 7 dicembre ha voluto festeggiare gli anniversari di matrimonio.

«E’ stato un bel momento per complimentarsi per il lungo viaggio insieme – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -. Abbiamo augurato loro ogni bene e felicità. Una vita passata insieme, dove moglie e marito hanno contribuito alla riuscita e al raggiungimento di questo importante traguardo, vivendo momenti belli ma superando anche le avversità e periodi non del tutto positivi, una vita intera passata insieme. Si tratta di un grande esempio di unione e condivisione».

Sala delle Colonne strapiena per l’occasione. Tante facce felici e orgogliose del traguardo raggiunto, ma anche tanta emozione. A consegnare ad ogni coppia la pergamena ricordo il Sindaco in persona che ha posato con tutte le coppie per la foto di rito.