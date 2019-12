Ottava vittoria di fila per il Legnano, sempre più lanciato ai piani altissimi del Girone B di Serie D e ormai unica vera inseguitrice della Pro Sesto. Pareggiano invece in casa la Caronnese nel girone A, 3-3 contro il Casale, e la Castellanzese nel B, 1-1 contro il NibionnOggiono. (Foto LegnanoNews)

GIRONE A

CARONNESE – CASALE 3-3

Gara dalle mille emozioni al “Comunale” di Caronno Pertusella dove la Caronnese ha pareggiato 3-3 contro il Casale. I rossoblu hanno chiuso davanti il primo tempo grazie alla rete di Sorrentino, ma nella ripresa è successo di tutto. Il Casale ha ribaltato il risultato: al 4’ Poesio e all’8’ Coccolo. Momentaneo 2-2 della Caronnese firmato da capitan Corno, ma prima Di Renzo al 20’ ha riportato davanti i piemontesi, poi Cosentino al 31’ ha siglato definitivo 3-3. In classifica la squadra di mister Roberto Gatti sale a quota 25 punti, ma perde terreno dalla capolista Sanremese e dalle inseguitrici Prato e Lucchese.

RISULTATI: Bra – Luccese 0-1; Caronnese – Casale 3-3; Fossano – Savona 1-2; Lavagnese – Real Forte 0-1; Prato – Chieri 2-0; Seravezza – Ligorna 2-2; Vado – Borgosesia 2-2; Verbania – Sanremese 0-3; Fezzanese – Ghiviborgo 2-2. CLASSIFICA: Sanremese 30; Prato, Lucchese 28; Caronnese, Fossano, Casale 25; Real Forte 24; Chieri 23; Savona, Fezzanese 22; Borgosesia 20; Ghiviborgo 17; Verbania, Bra 16; Ligorna 15; Vado 14; Lavagnese 11.

GIRONE B

CASTELLANZESE – NIBIONNOGGIONO 1-1

Un punto strappato in pieno recupero quello che si mette in tasca la Castellanzese nell’1-1 contro il NibionnOggiono. I lecchesi hanno trovato il vantaggio al 12’ del secondo tempo con Tagliabue, mentre al 50’ è arrivato il gol del pari di Gibellini che regala ai neroverdi un punti importante per muovere la classifica.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO 0-1

Ottava vittoria di fila per il Legnano che passa anche sul difficile campo di Carate Brianza contro la Folgore Caratese. A decidere la sfida è la rete di Rinaldi al 40’ della ripresa, un destro insidioso che si insacca e che regala ai lilla un’altra fondamentale vittoria per rimanere in altissimo.