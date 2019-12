I palloncini dei bambini portano lettere a Babbo Natale

Forte del successo degli anni passati, torna a Sesto Calende l’iniziativa “Lancia un Palloncino a Babbo Natale”, domenica 8 dicembre dalle ore 14.30 nelle piazze Garibaldi e De Cristoforis, in centro città.

Un pomeriggio magico non solo per le coreografie di luci del Natale alle porte e per le musiche a tema in filodiffusione, ma per i desideri che ciascun bambino affiderà al proprio palloncino e che, insieme agli altri, sperano di raggiungere Babbo Natale, volando.



Un’occasione per le famiglie di ritrovarsi in piazza, conoscere nuove persone e condividere insieme sogni e desideri che possano arrivare lontano. È accaduto nelle precedenti edizioni, dove due di queste cartoline sono state ritrovate ed hanno portato non solo ad esaudire un desiderio, ma a creare storie di forti legami tra famiglie sino a quel giorno lontane tra loro.

“Il video di Silvia Dengo di Artestrosa, a distanza di un anno, ce lo ricorda nuovamente e riaccende in noi mai sopite emozioni” scrive il “Gruppo commercianti, artigiani e terziario avanzato di Sesto Calende”, promotore dell’iniziativa.

L’appuntamento per tutti sarà per Domenica 8 Dicembre 2019 e l’invito, a partire dalle ore 14 e 30, sarà quello di porsi diligentemente in fila per ritirare il proprio palloncino cui legare il proprio messaggio.