Il presepe di Giubiano mette Gesù bambino tra la plastica

Il presepe della chiesa di sant’Ambrogio in Giubiano circonda la sacra famiglia di plastica: invece dei soliti sfondi, i volontari hanno scelto infatti di mettere in evidenza un problema di attualità, quello dell’eccessiva quantità di rifiuti di questo materiale.

Per farlo, hanno richiamato le parole di papa Francesco, ma anche gli ultimi studi sulla quantità di rifiuti in plastica prodotti, per sensibilizzare i parrocchiani e i curiosi u ciò che sta accadendo nel mondo.

Per farlo fornisce, accanto al presepe, anche dei volantini per approfondire a casa: sarà visibile per tutte le feste di Natale negli orari di apertura della chiesa, in piazza Biroldi, di fronte all’ospedale del Ponte.