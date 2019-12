Il Presepe Vivente accende il Natale

Il Presepe Vivente ha richiamato anche quest’anno moltissimi cittadini tra le vie del centro. Diventato ormai una tradizione, la rappresentazione teatrale che vede la regia di Andrea Chiodi, ha regalato ai varesini una giornata di magia, in attesa del Natale.

Fin al primo pomeriggio infatti, in molti hanno visitato il villaggio storico animato da moltissimi ragazzi, allestito dietro San Vittore e progettato dall’architetto Clara Patelli. Nella piccola piazzetta è stato ricreata l’atmosfera di un tempo passata, all’insegna degli antichi mestieri con bancarelle e animali.

Alle 17 invece, è iniziato la vera e propria rappresentazione del presepe davanti al sagrato della basilica di San Vittore. Il tema di questa ventunesima edizione è stato l’amore di Dio per l’uomo e ha visto, come sempre, l’organizzazione dell’Associazione Gruppi Guide e Scout. Un evento che sostiene i progetti di Avsi, così come spiegato dal dottor Alberto Reggiori prima dell’inizio dello spettacolo.

I fondi raccolti infatti, andranno all’Associazione Volontari per il Servizio internazionale che opera in 36 paesi nel mondo. “Giocati con noi” è il titolo scelto per la campagna 2019/2020, con cui Avsi raccoglie fondi per sostenere i suoi progetti in Italia e nel mondo: si va dalla costruzione di un centro di accoglienza in Libano a quella di una scuola agricola che aiuti i brasiliani a imparare a salvare l’Amazzonia; dalla realizzazione di ospedali in Siria al sostegno dell’occupazione di giovani e donne in Mozambico, passando per l’aiuto alle Suore di Carità dell’Assunzione presenti a Torino, Milano, Trieste, Roma e Napoli.

“Rallegrati” invece, è stato il titolo di questa edizione che ha visto in scena un vero e proprio spettacolo che ha incantato i centinaia di presenti nella bella piazza cittadina.