“Il primo Natale” di Ficarra e Picone meglio di Star Wars

Il Primo Natale è decisamente il film di questo Natale 2019. Con gli incassi del 27 dicembre, l’opera del duo comico Ficarra e Picone ha superato i 10,4 milioni di euro di incasso, superando Star Wars – L’ascesa di Skywalker, che si è fermato a 9 milioni. È quindi record di incassi per Ficarra e Picone che hanno superato anche il loro precedente film, il pur bello L’ora legale, che si era fermato a 8 milioni di euro.

Altra grande soddisfazione delle feste per il cinema italiano è Pinocchio di Matteo Garrone che supera i 7,4 milioni di euro e che grazie al passaparola sta dominando le presenze in sala (tanto da essere stato il film più visto nei giorni del 26 e 27 dicembre).

La bella notizia per le sale cinematografiche italiane è che, anche senza il fenomeno di Checco Zalone (di cui uscirà il primo gennaio il nuovo film dal titolo Tolo Tolo), gli incassi in questo periodo natalizio superano quelli dell’anno scorso del 15 per cento. Questo conferma che il buon cinema, anche se commedia, porta le persone nelle sale, soprattutto nel periodo che per oltre 20 anni è stato dominato dai Cinepanettoni. Resta ora da vedere cosa succederà con l’arrivo del nuovo film Zalone, con un’uscita massiccia in centinaia di sale.