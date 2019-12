Primo Natale nella nuova caserma per i Carabinieri. Inaugurazione a febbraio

Tutto cambia, anche le caserme, ma i Carabinieri restano. Il comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Cappello ha fatto nuovamente visita alla caserma di via Bellini che è ormai pronta ad accogliere i militari bustocchi guidati dal maggiore Marco D’Aleo, dopo anni di attesa nella vecchia sede di via XXV Aprile.

Galleria fotografica Gli auguri di Natale nella nuova caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio 4 di 7

Il messaggio che accompagna i tradizionali auguri di Natale ai presenti ha voluto proprio sottolineare come l’Arma sia «sempre stata un punto di riferimento per i cittadini che ci sia il Re o il Parlamento, il fascismo o i sovversivi» – ha detto Cappello e poi ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di un obiettivo che sembrava impossibile «cercando prima di tutto di non finire in galera insieme al sindaco, al geometra e al maggiore D’Aleo» – ha detto con una battuta il comandante. Entro fine febbraio, ha detto infine Cappello, «ci sarà un’inaugurazione che rimarrà nella memoria della città».

Alla cerimonia dello scambio di auguri era presente il sindaco Emanuele Antonelli con la collega Mirella Cerini di Castellanza, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, assessori ed ex-assessori bustocchi, oltre a diversi esponenti delle amministrazioni della zona di competenza. Non potevano mancare gli Alpini, ringraziati anche dal comandante, che hanno offerto il classico vin brulè.