Prospettive e progetti per l’ospedale: incontro in Comune

Futuro e progetti per l’ospedale di Angera al centro dell’incontro in programma domani, venerdì 6 dicembre, in sala consiliare.

Interverranno Emanuele Monti, presidente Commissione sanità Regione Lombardia, Gianni Bonelli, direttore generale Asst Sette Laghi, Lucas Maria Gutierrez, direttore generale Ats Insubria.

Il convegno, con inizio alle 20.45, è organizzato dall’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale di Sesto Calende.

Saranno presenti anche i portavoce e i membri delle associazioni che da tempo si impegnano a difesa del Carlo Ondoli.