Raffaella e Angela, i loro addobbi sono da “copertina”

Non è stato facile scegliere le due foto vincitrici del gioco di Natale che vi sfidava a mostrarci i vostri addobbi. Ne sono arrivate davvero molte, e alcune davvero belle. Altre dolci e semplici, fatte con l’aiuto di bambini o create con materiale di recupero.

Ci è dispiaciuto doverne scegliere solo due, ne avremmo premiate almeno una decina. Qui vi mostriamo quelle che abbiamo selezionato tra le quasi 150 foto arrivate (le trovate tutte nelle gallerie allegate).

Un riconoscimento va a Raffaella Morellini per la decorazione realizzata utilizzando le candele ma non sol; Raffaella ci ha scritto: “Vi mando le foto delle decorazioni natalizie che ho preparato per la mia casa. Legni recuperati sulle rive del nostro lago e rami di pino presi in giardino”.

L’altra ci ha colpito per l’originalità della struttura addobbata: si tratta di un albero che si “arrampica” sulla parete di casa. L’effetto creato da Angela Martinetti è davvero suggestivo (è la foto in apertura dell’articolo)