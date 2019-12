Il vostro addobbo è bellissimo? Mandateci una foto

Vi piace “giocare” con la cera? Il vostro hobby è abbellire la casa con oggetti realizzati a mano? Il Natale ci offre l’occasione per liberare la fantasia e la creatività. E così noi vogliamo proporvi un gioco.

Mandateci una foto del vostro addobbo: vogliamo però che sia davvero fatto a mano (non barate, eh?…). Quest’anno ci piacerebbe premiare i “lavoretti” fatti con la cera: avremo infatti uno sponsor d’eccezione, la Cereria Bianchi che metterà a disposizione un dono che consegneremo al miglior addobbo realizzato da un nostro lettore, scelto a giudizio insindacabile della redazione.

Ma anche se nel vostro centrotavola, decorazione per l’albero o il presepe, o per la finestra di casa non ci fosse una candelina (o una candelona) non c’è problema: sceglieremo, tra tutte le foto che arriveranno, anche quella di una decorazione senza cera (anche in questo caso c’è un regalo che vi aspetta).

Ecco che cosa dovete fare

Inviate a redazione@varesenews.it una foto del vostro addobbo, o della vostra decorazione (attenzione: non alberi di Natale o presepi!, solo singole decorazioni) con oggetto: decorazione di Natale . La foto dovrà essere in orizzontale e avere il lato più lungo di almeno 600 pixel.

La vostra opera sarà pubblicata all’interno di una galleria fotografia e il 23 la redazione comunicherà quale dei nostri lettori si porterà a casa i nostri “regali di Natale”.

Potete inviare le vostre foto fino a domenica 22 dicembre.

Vediamo quanto siete bravi, forza…