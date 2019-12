Rubano un bancomat e prelevano soldi: arrestati in flagrante dai carabinieri

Furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito: sono piuttosto pesanti le accuse formulate contro due 46enni arrestati nella serata di giovedì 14 dicembre a Gemonio, nei pressi di uno sportello bancomat che si trova nella parte bassa del paese, nei pressi della statale tra Varese e Laveno.

I due, disoccupati di origine peruviana e già noti alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti, sono stati notati da due carabinieri fuori servizio (in forza alle stazioni di Varese e Besozzo) che si sono insospettiti nello scorgerli in quel luogo. I militari hanno deciso di intervenire e li hanno bloccati mentre stavano effettuando un prelievo di denaro con carte non intestate a loro nome.

La successiva perquisizione della vettura con cui i due sudamericani erano arrivati a Gemonio, una Peugeot 307 risultata radiata e con intestazione fittizia a una terza persona, ha permesso di trovare un utensile artigianale atto allo scasso e alcuni effetti personali della persona a cui appartenevano anche le tessere bancomat.

Quest’ultima è una donna che si era recata al cimitero di Laveno; la sua automobile era però stata oggetto di scasso e dall’abitacolo erano spariti le card elettroniche e altri oggetti. I due uomini si erano dunque recati in un paese a pochi chilometri per il prelievo di soldi interrotto dai due militari in abiti civili. Gli effetti personali sono stati quindi riconsegnati alla legittima proprietaria, mentre la Peugeot in uso ai 46enni è stata posta sotto sequestro amministrativo e sarà avviata alla confisca. Gli arrestati, invece, sono stati portati al carcere dei Miogni in attesa di interrogatorio.