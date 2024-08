Scontro tra auto e moto a Gemonio. Ragazzo di 16 anni in ospedale

Incidente tra un’auto e una moto questa mattina, sabato prima delle 9, a Gemonio in via Verdi. Nello scontro è rimasto ferito un giovane di 16 anni che viaggiava a bordo della due ruote, subito soccorso da una coppia di sanitari (medico e infermiera che erano di passaggio) in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri con una pattuglia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava andando al lavoro in sella alla sua moto quando si è scontrato con l’auto cadendo a terra mentrre la moto ha finito la sua corsa contro un palo della segnaletica a bordo strada.