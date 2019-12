Schianto contro una betoniera, morto sul colpo

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per lui già non c’era più nulla da fare. Enrico Rimoldi, 83enne residente a Gerenzano, è morto sul colpo in un incidente stradale che si è verificato sabato 14 dicembre intorno alle 11 a Turate. (immagine di repertorio)

Lo scontro è avvenuto tra via Donizetti e via De Gasperi con l’auto dell’anziano che è entrata in collisione con una betoniera.

La panda guidata da Rimoldi è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e nonostante i soccorsi arrivati subito sul posto le sue condizioni erano disperate.

Dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati in codice rosso gli equipaggi di ambulanza e automedica da Uboldo con il supporto dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia Locale. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

