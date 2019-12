Sci, ciaspole e panorami innevati: tutti in pista a Bielmonte

Il 7 dicembre, l’apertura degli impianti di Bielmonte (1.482 mt.), cuore dell’Oasi Zegna, segna la partenza di una nuova stagione sciistica. In programma tante attività per gli appassionati con una particolare attenzione per i più piccoli: dalle iniziative dedicate ai bambini a quelle per sciatori di tutti i livelli, dalle occasioni per godersi le specialità gastronomiche locali alle uscite notturne, il mountain watching, le ciaspolate, lo sci di fondo nel pieno della natura.

Sci alpino e panorami indimenticabili

Con le piste soleggiate tutto il giorno e gli indimenticabili panorami sulla Pianura Padana, la ValSessera e il Monte Rosa, Bielmonte è una stazione anche baby friendly. Ai piccoli discesisti sono dedicati oltre 50 Maestri delle due Scuole di Sci e l’offerta del Consorzio Turistico Alpi Biellesi: domenica 8 dicembre, per chi acquista un’ora di lezione di sci, la seconda ora è compresa. Sempre per i bambini, è prevista una tariffa giornaliera agevolata (5 euro) valida tutta la stagione, se accompagnati in pista da un genitore.

Winter Bielmonte Kids

Mentre i genitori praticano sci alpino o snowboard, fondo ed escursioni nella natura con le ciaspole, i più piccoli possono divertirsi nel Baby Park che apre l’8 dicembre. Per tutta la stagione, il Winter Bielmonte Kids propone laboratori e attività all’aperto che reinventano con intelligenza e creatività i giochi classici. Pupazzi di neve, palle di neve da lanciare, per coniugare il divertimento alla spensieratezza e tanto altro. O perché non organizzare una bella festa di compleanno sulla neve con la Cooperativa Tantintenti (www.tantintenti.org)?

Alla scoperta del territorio con le ciaspole

Dieci diversi itinerari da percorrere con le racchette da neve, punti noleggio e una mappa turistica con i segreti dei tracciati. Escursioni in compagnia di guide naturalistiche, pensate per famiglie, principianti e per persone già allenate. Fino al 23 marzo, per sei weekend, si potrà partecipare alle ciaspolate con le guide naturalistiche di OverAlp. La prima escursione guidata sarà quella dell’Epifania, il 6 gennaio, con ritrovo alle 10 al Piazzale 2 di Bielmonte, per una passeggiata di un paio d’ore. Info e prenotazioni: Overalp 015.0990725 – 3496252576 – overalp@overalp.com

Sci di fondo

Andare per boschi, prendendosi tutto il tempo necessario per osservare la natura. Piste battute per 20 km, tracciati che si snodano tra boschi e paesaggi montani d’incredibile bellezza, tra i 1.200 e 1.500 metri di altitudine. Una rete ideale per cimentarsi con le diverse tecniche: si accede dal Bocchetto Sessera, dove il Centro Fondo mette a disposizione una scuola con corsi collettivi e lezioni individuali, spogliatoi, docce, servizi e noleggio sci.

“Natura su misura” e “una stazione per te”

Anche durante la stagione invernale, il territorio dell’Oasi Zegna offre innumerevoli occasioni per trascorrere giornate immerse nel silenzio e nella meraviglia della natura. Ma come scegliere le iniziative più adatte alle proprie esigenze? Oasi Zegna, attraverso gli operatori del territorio, offre proposte complementari tra loro per vivere esperienze esclusive e su misura. In base alle necessità dei visitatori, si potranno organizzare visite guidate di giorno o di notte con esperti, attività sportive dedicate, esperienze gourmet o percorsi benessere al coperto e all’aperto, fino a “una stazione per te”: gli impianti sciistici e le piste da discesa riservati in esclusiva, per gruppi di amici, ricorrenze speciali o team building aziendali.

Escursioni con la luna piena

Nelle sere di plenilunio, il 14 dicembre, 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, escursioni notturne guidate con le ciaspole tra i boschi dell’alta ValSessera, dal Bocchetto Sessera all’Alpe Artignaga. Il percorso ad anello è lungo 9 km e segue due tracciati diversi. Dopo un’ora di cammino, a circa metà percorso, si arriva in uno fra i più begli alpeggi della ValSessera, con le sue tipiche baite (le “tegge”), per una sosta davanti al fuoco con cioccolato caldo e vin brulè. La serata si conclude con una cena – facoltativa – a base di polenta concia. Info: associazione Amici del Fondo – 328.9345001 – 339.7628696

Mountain watching e soste gourmet

Mountain watching significa contemplare cime e panorami suggestivi da punti d’osservazione privilegiati e diversi tra loro, come il Santuario di San Bernardo con vista a 360 gradi o la terrazza dell’albergo Bucaneve, dove lo sguardo spazia sulla Pianura Padana. Qui, all’ora dell’aperitivo ci si ritrova intorno a un braciere per condividere calore, relax, buoni vini e assaggi a cura dello chef Ernesto Tonetto, magari dopo un trattamento defaticante a cura della Wellness della struttura.

Altro punto d’osservazione da non perdere è il rifugio Monte Marca che si raggiunge in qualche minuto con una seggiovia storica monoposto oppure in circa 20 minuti con le ciaspole. In cima, vista a 360 gradi sulla Pianura Padana, sulla ValSessera e sul Monte Rosa. Miacce valsesiane, polenta concia, toma e salumi a chilometro zero, in terrazza o all’interno, nell’accogliente sala dalle ampie vetrate.