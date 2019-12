Scontro in via Varese, due giovanissimi in pronto soccorso

Scontro in via Varese a Saronno, due giovanissimi sono finiti in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre.

Sull’auto viaggiavano in due, un ragazzo di 20 ed una ragazza di 19 anni. La loro auto è finita fuori strada. Sono stati allertati i mezzi di soccorso della Croce Rossa e i carabinieri di Saronno: i due giovani sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti in codice giallo.