Si ribalta un mezzo nel cementificio, soccorso il conducente

Intervento di ambulanze e vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre al cementificio Holcim di Ternate dopo che, intorno alle 16.30, un mezzo di lavoro ha avuto un incidente e si è ribaltato.

Il personale dell’azienda si è subito attivato nelle operazioni di soccorso contattando i vigili del fuoco e l’ambulanza che sono intervenute di lì a breve. La dinamica e le cause sono ancora da accertare ma fortunatamente il conducente non è in gravi condizioni, l’ambulanza lo ha trasportato in ospedale ad Angera in codice giallo.

In attesa di definire meglio la dinamica dell’accaduto l’azienda “augura una pronta guarigione al conducente coinvolto”, sul posto sono intervenuti anche il personale Ats e i carabinieri della compagnia di Gallarate per i rilievi come da disposizione di legge.