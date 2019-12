Straw Wars, cannucce in acciaio per il nostro futuro

Domenica 8 dicembre a tutti i bambini che entreranno al Palaghiaccio di Varese verrà distribuito gratuitamente un kit STRAW WARS che comprende una cannuccia dritta in acciaio, una con snodo piegato e uno scovolino per la pulizia.

Le cannucce in acciaio si lavano in lavastoviglie e rappresentano uno strumento semplice e spesso di uso quotidiano soprattutto per i nostri bambini, attraverso il quale ogni giorno possiamo fare la differenza e abituare i più piccoli a non utilizzare la plastica monouso sarà fondamentale.

Miliardi di cannucce vengono buttate via ogni anno, finendo nelle discariche e sporcando gli oceani. Le materie plastiche sono estremamente dannose per l’ambiente, poiché non possono biodegradarsi, durano indefinitamente: si dividono in pezzi più piccoli, si inseriscono nella catena alimentare e potenzialmente finiscono nei nostri piatti. Non è il massimo!

Parallelo42 – Communication Agency e il Palaghiaccio di Varese sono orgogliosi di promuovere il movimento Straw Wars dicendo NO alle cannucce di plastica.