Telecomandi Universali si presenta con un vasto catalogo di Telecomandi Originali di qualità

La nascita del telecomando

Il primo telecomando veniva usato per comandare la radio a distanza.

Il primo telecomando sprovvisto di fili fu ideato nel 1939 dall’azienda di elettrodomestici americana Philco famosa per la sua produzione di radio, e fu proprio per una radio che il primo telecomando venne inventato. Questo primo telecomando non era proprio pratico da tenere in mano, infatti aveva delle dimensioni considerevoli, 15 x 20 x 10 cm, e si presentava come un telefono a disco e come tale funzionava, aveva infatti 10 tasti e funzionava selezionando con un dito il tasto e facendo ruotare il disco fino a fine corsa. Otto dei dieci tasti servivano a scegliere fra le otto stazioni preimpostate mentre altri due permettevano rispettivamente di alzare o abbassare il volume della radio. Il collegamento tra il telecomando e la radio funzionava attraverso onde radio.

Il primo telecomando per la tv

Il primo telecomando aveva solo due tasti.

Il primo telecomando ideato per la televisione, invece, vide la luce nel 1950 e fu inizialmente dotato di fili, si tratta del Lazy Bones, tradotto pigrone, prodotto dalla Zenith Radio Corporation, questo telecomando veniva collegato al televisore attraverso un lungo, ed ingombrante, filo e attraverso due tasti posti sulla sommità che potevano essere premuti col pollice, permetteva allo spettatore di accendere il televisore attraverso un tasto e di cambiare canale attraverso l’altro. Si dice che la principale motivazione che abbia spinto il presidente della Zenith in questo progetto sia stata quella di trovare un modo per cambiare comodamente canale durante gli intervalli pubblicitari.

Il primo telecomando senza fili e la sua evoluzione

Il passaggio dalle fotocellule agli ultrasuoni.

Non passò molto tempo per arrivare finalmente ad un telecomando da televisore senza fili, la stessa Zenith nel 1955 produsse un nuovo apparecchio dal nome Flashmatic, si trattava di un emettitore di luce che mandava il segnale alla televisione su cui erano predisposte delle fotocellule che si attivavano proprio attraverso i segnali luminosi. Questo sistema soffriva però di attivazioni accidentali dovute alla luce solare. Fu per questo motivo che l’azienda, grazie a Robert Adler che divenne poi vicepresidente della società, sviluppò un nuovo telecomando: Zenith Space Command che funzionava attraverso gli ultrasuoni e permetteva non solo di accendere e spegnere il televisore e di cambiare canale ma anche di controllare il volume. Successivamente in seguito all’introduzione del Televideo da parte della BBC fu necessario introdurre nuovi telecomandi dotati di tastierini numerici e nuovi tasti, come ad esempio proprio quello per accedere al televideo.

Attualmente l’utilizzo dei telecomandi non si limita ai soli televisori, ma è stato ampliato anche ad altri dispositivi come i “decoder,” i lettori DVD, gli “stereo”, le portiere delle macchine, le porte di garage e i cancelli “automatici”, i “condizionatori” e tanto altro.

Funzionamento di un telecomando

Il telecomando funziona grazie a un segnale fatto di 0 e 1.

I telecomandi, soprattutto quelli dei televisori, sono perlopiù dotati di led infrarossi che consentono la comunicazione di un segnale al televisore, che è dotato di un sistema di ricezione, ad ogni tasto corrispondono dei segnali che sono precedentemente mappati e codificati in modo da corrispondere ad un’operazione che il televisore deve eseguire, questi segnali non sono che delle sequenze di impulsi 0 e 1. Questo tipo di telecomando ha un raggio di azione di circa 20 metri.

I telecomandi universali

La maggior parte dei telecomandi è specifica per un dispositivo o per un produttore, esistono tuttavia dei telecomandi universali che riescono a utilizzare codici diversi per essere utilizzabili con più dispositivi diversi. Poter comandare dispositivi elettronici diversi con un solo telecomando può essere molto pratico ed utile se si vuole ridurre l’ingombro dato dai diversi telecomandi. A seconda dei modelli il numero di dispositivi che si possono interfacciare allo stesso tempo con il telecomando varia.

