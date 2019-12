Il treno viaggia devastato dai vandali

Un vagone devastato dai vandali, «in queste condizioni da qualche giorno».

Ce lo segnala un nostro lettore che viaggia sulla linea FerrovieNord Varese-Saronno-Milano, specificando che si tratta di «un vagone di prima classe» (il treno è stato fotografato mentre assicurava un diretto mattutino direzione Milano, mattina del 3 dicembre).

È possibile lasciare un vagone in queste condizioni?

Da Trenord spiegano che in casi come questo i convogli entrano in deposito non appena possibile, in base ai turni di manutenzione. In altre parole: il treno non viene comunque ritirato dal servizio. Il danno viene nel frattempo segnalato per preparare le parti di ricambio e poi si interviene in deposito.