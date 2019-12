Ultimo dell’anno, se solidale, è più bello

Undicesima edizione per l’Ultimo dell’anno solidale organizzato presso la palestra dell’Oratorio di Giubiano, grazie alla disponibilità di Don Giuseppe, Don Marco e della Comunità Pastorale.

Il tradizionale Cenone ospiterà circa 250 persone in difficoltà e oltre 45 volontari sono già impegnati nelle fasi di preparazione e nella gestione della serata che ha in programma cena, musica e balli, trucca-bimbi e tanta voglia di stare assieme.

Il Cenone inizierà alle ore 20:00 e si protrarrà sino a dopo la mezzanotte. Sono ancora disponibili dei posti come amico commensale e se qualcuno desiderasse passare questa bella serata in compagnia può iscriversi entro il 24 dicembre all’indirizzo mail cenasolidalevarese@gmail.com. Ai partecipanti, così come ciascuno dei volontari, è chiesto un contributo di € 15.

Come ogni anno è lanciato un appello ai commercianti cittadini e della provincia, qualora ci fosse qualcuno disponibile a fornire: pizzette, salatini, focacce, frutta fresca e secca, spumante.

Se poi ci fossero cittadini che desiderano contribuire è possibile fornire una offerta in denaro sul conto della Comunità pastorale, chiedendo direttamente l’IBAN a Don Marco Casale o a Don Giuseppe Pellegatta presso le parrocchie della Comunità e specificando nella causale per Cenone solidale. Fornire concretamente: panettoni, pandoro, torrone, spumante, frutta.

Alla fine della serata ciascun ospite riceverà un pacco dono, pertanto chiunque desideri può portare: capi di vestiario in buono stato (giacconi, maglioni, camicie, pantaloni, scarpe….) e puliti, prodotti per l’igiene della persona (dentifrici, spazzolini, saponette, bagnoschiuma, shampoo….), salviette, lenzuola, coperte, piumoni, accessori per la casa

Le offerte concrete da parte dei cittadini saranno raccolte dai volontari presso l’Oratorio di Giubiano nei giorni 28 – 28 e 30 dicembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.