Un incontro per conoscere la figura dell’amministratore di sostegno

Il Comune di Parabiago ha ospitato il corso di formazione organizzato e promosso dall’ASST Ovest Milano con l’obiettivo di informare e formare volontari locali nel ruolo dell’Amministratore di Sostegno, oltre a rendere dotti in merito alla normativa prevista dal DAT (testamento biologico).

Ad aprire i lavori della giornata, il dott. Giulio Colombo, Dirigente Ufficio Protezione Giuridica ASST Ovest Milano affiancato da Sergio Negri di Assodirbank, l’Associazione di bancari in pensione che si occupa di terzo settore e di azioni nel sociale.

«Ringrazio l’ASST Ovest Milano per aver pensato di realizzare questa campagna di sensibilizzazione presso la nostra città -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi – In tema di volontariato, infatti, ci sentiamo una realtà molto vicina al sociale, sia come Ente pubblico, che come cittadini impegnati in azioni mirate al sostegno delle fragilità. Non tutti conoscono il ruolo e la figura dell’Amministratore di Sostegno, perciò l’informazione, ma soprattutto la formazione, sono utilissime. Lo stesso vale per il testamento biologico (DAT) che, al momento, siamo chiamati ad attuare attraverso l’ufficio anagrafe del Comune. Per quanto riguarda Parabiago, dall’entrata in vigore della legge del 2017 sul testamento biologico, abbiamo documentato una media di 40 DAT all’anno, ne consegue che informare la cittadinanza e l’intero territorio in questo ambito, ci sembra davvero importante”.

Chi è l’Amministratore di Sostegno? E’ l’incarico che il Giudice Tutelare affida ad una persona con il compito di affiancare o rappresentare un soggetto fragile (anziani non autosufficienti, disabili fisici o psichici, persone affette da dipendenza, ecc.) nelle scelte di vita e negli atti a rilevanza giuridica con la minor limitazione della capacità di agire (ad esempio richiedere cure adeguate, amministrare il patrimonio, presentare domande presso uffici e/o istituzioni). Qui maggiori informazioni dal sito web dell’ASST Ovest Milano: http://www.asst-ovestmi.it/home/protezionegiur

DAT: di cosa si tratta? E’ un atto pubblico con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, esprime le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, compreso le pratiche di nutrizione e idratazione artificiale. Per qualsiasi informazione in merito, l’ASST Ovest Milano ha predisposto quattro sportelli di consulenza gratuita presso i presidi ospedalieri di Magenta, Abbiategrasso, Cuggiono e Legnano: http://www.asst-ovestmi.it/uploads/redactor/1533734247.pdf