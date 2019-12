Van De Sfroos festeggia il suo compleanno con i fan

L’11 maggio il cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos festeggia il giorno del suo compleanno insieme ai fan e il pubblico che da sempre lo segue e lo sostiene con un concerto esclusivo al Teatro Dal Verme di Milano (Via San Giovanni sul Muro, 2 – ore 21.00). L’evento si concretizza come l’Anteprima Ufficiale Del Tour 2020 dell’artista lombardo. Le prevendite del concerto saranno disponibili dalle ore 10.00 di domani, martedì 3 dicembre, su circuito Ticketone.it e sul circuito interno del teatro.

È disponibile in versione digitale, doppio CD e triplo vinile “QUANTI NOCC” (MyNina / Artist First), il nuovo disco live del cantautore e scrittore (https://lnk.to/QuantiNocc), acquistabile anche in edizione limitata autografata su www.musicfirst.it. Il disco è entrato direttamente nella TOP10 della classica dei vinili più venduti della settimana (dati diffusi da FIMI /Gfk Italia).

“QUANTI NOCC” è una raccolta dei più bei brani di Davide Van De Sfroos rivisitati e riarrangiati presentati durante il tour teatrale “Tour De Nocc” e il tour estivo “Van Tour”, concerti che hanno riscontrato un incredibile successo di pubblico e di critica. Il disco live è lo specchio fedele del ritorno sul palco dell’artista, un intenso anno di concerti e viaggi ricchi di emozioni che ha reso ancora più forte il legame con il suo pubblico.

Questa la tracklist dell’album: “La nòcc”, “San Macacu e San Nissoen”, “La preghiera delle quattro foglie”, “Ninna nanna del contrabbandiere”, “Pulènta e galèna frègia”, “Dove non basta il mare”, “Ki”, “Ventanas”, “I ann selvadegh del Francu”, “Sciur Capitan”, “La figlia del tenente”, “Brèva e Tivàn”, “La balàda del Genesio”, “Al paradiso dello scorpione”, “La terza onda”, “Lo Sciamano”, “Sügamara”, “Nona Lucia”, “Yanez”, “La Curiera”, “La balera”, “Television”, “Grand Hotel”.

Prosegue l’instore tour di presentazione di “Quanti Nocc”. Davide incontrerà i fan ed eseguirà i brani del nuovo disco con speciali showcase: mercoledì 4 dicembre al Bennet di MONTANO LUCINO (ore 18.00); domenica 8 dicembre al Discoshop di LECCO (ore 15.00); lunedì 9 dicembre Auditorio Stelio Molo – RSI di LUGANO BESSO (ore 20.30) – SOLD OUT.

Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos, è un cantautore e scrittore nato a Monza e cresciuto sul Lago di Como, il cui nome d’arte rappresenta una tipica espressione del dialetto tremezzino (o laghée) traducibile con “vanno di frodo”. In diciassette anni di carriera musicale ha pubblicato sei album di inediti, ha ricevuto il Premio Maria Carta, ha vinto due volte il Premio Tenco (“Miglior autore emergente” nel 1999 e come “Migliore album in dialetto” nel 2002) e ha pubblicato cinque romanzi editi da La Nave di Teseo e Bompiani. Nel 2011 si è classificato quarto alla 61ª edizione del Festival di Sanremo con “Yanez”, brano che ha dato il nome al quinto album, certificato disco d’oro. Il brano “El Carnevaal de Schignan”, tratto dall’album “Yanez”, viene scelto come colonna sonora del film “Benvenuti al Nord”. Nel 2012 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo ma come autore del brano “Grande mistero” interpretato da Irene Fornaciari. Nel 2015 esce l’album “Synfuniia” (Batoc67/Universal Music), contenente 14 brani storici del cantautore comasco riarrangiati dal M° Vito Lo Re per la Bulgarian National Radio Simphony Orchestra. Recentemente ha pubblicato i libri “Ladri di foglie” e “Taccuino d’ombre”, editi dalla casa editrice La Nave di Teseo, e vanta anche una collaborazione con Zucchero “Sugar” Fornaciari per il brano “Testa o croce” contenuto nel nuovo album “D.O.C”.