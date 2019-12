Vertenza Mle, il sindacato attacca: “Non tutti i lavoratori ex Coros saranno assunti”

Rimane “calda” la vertenza su Coros e Mle a Milano Malpensa e Milano Linate: se da un lato si va verso un accordo (dicono i confederali), la Cub Trasporti ha annunciato di aver denunciato Mle “per attività antisindacale” in quanto pur essendo il primo sindacato come numero di iscritti, Mle si è sempre rifiutato di informarlo e discutere con lui sulla sorte dei 340 lavoratori licenziati dalla Coros”.

La causa – dice la Cub – sarà discussa il prossimo venerdì 13 alle ore 11.30 davanti al Giudice del lavoro, dott.ssa Fumagalli.

«Dopo aver saputo della causa, Mle ha comunicato ai lavoratori la convocazione per le formalità per la loro assunzione, con un conciliatore di loro scelta per sottoscrivere evidentemente un accordo diretto a regolare il passato» dice Renzo Canavesi. «All’improvviso, dopo settimane di pressioni sui lavoratori che restavano all’oscuro del loro destino e durante le quali veniva negato a Cub Trasporti il suo ruolo di rappresentanza, qualcosa è cambiato: ora i lavoratori, in questa fase, potranno essere assistiti anche da noi».

Nel frattempo la Cub Trasporti lamenta anche che l’accordo in vista per Coros-Mle non è del tutto soddisfacente: «Purtroppo, pronti ad essere felici se potremmo essere smentiti, non tutti i lavoratori ex coop Coros saranno assunti da Mle» continua Canavesi. Che attacca anche il sindacato autonomo Flai: «Dice di aver siglato un accordo con Mle, ma non lo rende pubblico, come del resto non rende pubblico l’accordo da lei firmato per consentire il lavoro precario nell’appalto di Amazon».