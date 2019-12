Vestiti di giallo contro il razzismo: domenica il corteo

Da sei anni si vestono di “giallo contro il razzismo”.

Domenica 8 dicembre si svolgerà il corteo per ricordare la Dichiarazione universale dei Diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948.



A invitare la cittadinanza a unirsi a questa pacifica manifestazione è il Coordinamento Migrante Varese, un nome in cui si riconoscono associazioni, sindacati e una dozzina di comunità straniere. Domenica si vestiranno di giallo per sfilare nelle vie dello shopping natalizio attirando l’attenzione sul rispetto e il riconoscimento dei diritti fondamentali: « La Carta è stata approvata molto tempo prima dei barconi – ha ricordato Jacques Amali responsabile dell’Ufficio immigrazione della Camera del Lavoro – Fu fatta alla fine della Guerra Mondiale come garanzia per il futuro».

Il ritrovo sarà alle 15 di domenica in piazzale Trieste ( Ferrovie dello Stato) dove, dopo una breve presentazione, si distribuiranno i palloncini gialli ecocompatibili a cui verrà incollato un bigliettino con un pensiero: « Alcuni di questi pensieri sono stati scritti dai bambini del Messico dove si è recata nell’estate scorsa una rappresentante di quella comunità – ha spiegato Alessandra Pessina – altri verranno realizzati dallo stesso coordinamento e poi verranno dati a quanti vorranno esprimere un augurio o un pensiero. Sfileremo con questi palloncini nelle aree pedonalizzate e lungo i marciapiedi per non ingolfare il traffico già abbastanza impegnativo. Poi torneremo in piazzale Trieste dove ci sarà lo Street food messicano per un aperitivo. Sarà anche presente lo stand della campagna “Io accolgo”».

Martedì 10 dicembre, la giornata verrà celebrata con un convegno dal titolo “Il mondo che vogliamo” ( tratto dal libro di Carola Rakete) che si terrà dalle ore 18 nel salone delle Acli di via Speri della Chiesa: « La Cgil è presente e sostiene queste iniziative in difesa dei diritti umani – ha spiegato Umberto Colombo segretario provinciale – Sarà un’occasione per approfondire questi temi spesso affidati a slogan e letture parziali e devianti. Il tema della condivisione e della solidarietà, invece, ha bisogno di un confronto serio che arrivi alla Varese democratica e altruista».

Relatori del convegno saranno Duccio Facchini di Altraeconomia, Solomon Madore, rifugiato politico e leader democratico dello Zimbabwe, Mario Lotti, avvocato. Saranno coordinati dallo Stesso umberto Colombo. Al convegno è attesa anche Carola Rakete la cui presenza, però, verrà resa certa solo lunedì.