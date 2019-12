Via Giordani: dal 13 gennaio la sostituzione del ponte

I lavori in via Giordani stanno per entrare nella loro fase più importante con la sostituzione del vecchio ponte a corsia unica con quello nuovo a due sensi di marcia dotato di marciapiedi. Queste operazioni inizieranno a partire dal 13 gennaio 2020 e dunque, come già ampiamente comunicato, a partire da quella data sarà necessario chiudere quel tratto di strada al traffico veicolare, nel punto dove sono in corso di esecuzione i lavori di sostituzione del ponte. Il resto di via Giordani continuerà a essere sempre transitabile ma di fatto la strada verrà tagliata in due.

Al termine dell’intervento, previsto indicativamente prima dell’estate, la strada sarà più accessibile e sicura, senza pericolose strettoie e rallentamenti. Via Giordani avrà dunque un nuovo ponte moderno e più largo, al posto di quello che oggi è un ponticello che di fatto taglia in due la città perché consente il passaggio solo di un veicolo alla volta. Inoltre, grazie ai lavori, verrà aumentata anche la sicurezza della strada grazie a nuovi marciapiedi, attraversamenti protetti e dissuasori della velocità che verranno realizzati in corrispondenza del nuovo ponte.

In questi mesi gli uffici comunali, in sinergia con Ferrovie Nord Milano e gli attori del trasporto pubblico, hanno lavorato per predisporre tutte le alternative per cittadini, residenti, studenti e utenti del trasporto. A partire dal 13 gennaio dunque sarà operativo il piano straordinario messo a punto per modificare la mobilità che resterà attivo per tutta la durata dell’intervento che secondo le previsioni dovrebbe durare circa 5 mesi. Un periodo di tempo che potrebbe anche ridursi in base alla velocità di realizzazione dei lavori. Già alla fine delle prima settimana di gennaio verranno installati anche i cartelli di cantiere lungo le arterie principali che si intersecano con la via Giordani. In questo modo gli automobilisti saranno informati del cantiere presente sulla strada individuando così tempestivamente l’alternativa migliore.

COSA CAMBIA

Per i residenti per tutta la durata della chiusura della strada sarà aperta una passerella pedonale che si potrà percorrere a piedi. Si ricorda che gli esercizi commerciali e le attività presenti su via Giordani saranno sempre raggiungibili in quanto il tratto chiuso si limita solo al punto dove verrà sostituito il nuovo ponte. Il resto della strada, a valle e a monte, sarà sempre percorribile in auto e a piedi. Per gli automobilisti che dalla Sp1 del lago dovranno recarsi in centro a Varese si consigliano i tanti percorsi alternativi come la salita di Bobbiate o via Corridoni (Ronchi) o da Calcinate del Pesce/Morosolo. Per chi invece dal centro deve scendere verso il lago si potranno percorrere le altre strade che scendono verso la Schiranna. Gli altri programmi speciali attivati riguardano il trasporto pubblico locale e quello dello scuolabus in servizio per le scuole Vidoletti e Locatelli.

LA “LINEA Z” DIVENTA LINEA “Z COLLEGAMENTO”

Nei giorni feriali verrà istituito un servizio autobus provvisorio chiamato “Z collegamento” che effettuerà il seguente percorso con partenza in via Piemonte: via Piemonte- via Campigli – piazza Libertà – piazza Bossi – Largo Pesa. Le corse della linea “Z collegamento” porteranno gli utenti fino alla coincidenza con la linea N in Piazza Libertà che li metterà in connessione con il centro cittadino così fornendo un servizio analogo a quello proposto in via ordinaria. In modo analogo, i collegamenti in direzione opposta dal centro città verso via Campigli, via Piemonte e Largo Pesa saranno possibili con interscambio in piazza Libertà. Il servizio della linea Z nella tratta stazione FS – Bregazzana rimarrà invariato ma limitato solo alla tratta citata. La tratta stazioni-centro-prefettura sarà coperta solo dalle linee B ed N. Parimenti i collegamenti in direzione opposta dal centro città verso via Campigli, via Piemonte e Largo Pesa saranno possibili con interscambio in piazza Libertà. Il servizio della linea Z nella tratta stazione FS – Bregazzana rimarrà invariato ma limitato solo alla tratta citata. La tratta stazioni-centro-prefettura sarà coperta solo dalle linee B ed N.

Partenza da Via Piemonte

Gli utenti in partenza da via Giordani, indicativamente fra i civici 1 e 77, potranno recarsi presso la fermata via Piemonte/via Giordani ed utilizzare il servizio “Z collegamento” fino in piazza Libertà (via Ghiringhelli) dove si troverà coincidenza immediata con la linea N verso il centro città. Si ricorda che da via Giordani è anche possibile raggiungere la vicina fermata della linea E di via Caracciolo.

Partenza da Largo Pesa

Gli utenti in partenza da via Giordani, indicativamente fra il civico 77 ed il campo sportivo, potranno recarsi presso la fermata di Largo Pesa (campo sportivo) ed utilizzare il servizio “Z collegamento” fino in piazza Libertà (via Ghiringhelli) dove si troverà coincidenza immediata con la linea N verso il centro città. Le corse effettuano fermata anche in piazza Bossi (Bobbiate).

Partenza da Via Campigli

Gli utenti in partenza da via Campigli potranno utilizzare le fermate lungo la stessa via e cambiare autobus in piazza Libertà (via Ghiringhelli) con coincidenza immediata con linea N verso il centro città (fermata su altro lato della strada).

Dal centro verso Via Piemonte, Largo Pesa e Via Campigli

In modo analogo, i collegamenti in direzione opposta dal centro città verso via Campigli, via Piemonte e Largo Pesa saranno possibili con interscambio in piazza Libertà. Il servizio della linea Z nella tratta stazione FS – Bregazzana rimarrà invariato ma limitato solo alla tratta citata. La tratta stazioni-centro-prefettura sarà coperta solo dalle linee B ed N.

ORARIO FESTIVO

Nei giorni festivi il percorso circolare della linea Z seguirà la seguente variazione da via Caracciolo: via Piemonte – via Campigli – Prefettura– piazza Bossi – Largo Pesa – piazza Bossi – Prefettura – centro – Stazione FS. Invariata la tratta FS-Bregazzana-Masnago.

SCUOLABUS PER LA VIDOLETTI E LOCATELLI

AUTOBUS PIÙ NAVETTA

Per gli studenti residenti in via Giordani che si recano alla scuola Vidoletti verranno messi a disposizione 2 mezzi di trasporto: una navetta e un autobus che opereranno sinergicamente come segue (i dettagli orari dalle singole fermate verranno comunicati a ripresa delle attività scolastiche del 7 gennaio):

ANDATA CALCINATE – SCUOLE:

1) la navetta trasporterà i ragazzi che abitano nella zona posta al di sotto del ponte, partendo dal Largo della Pesa, risalendo da Bobbiate e da via Campigli, sino a via Piemonte (civico 27), dove i ragazzi saliranno sull’autobus diretto alla scuola Vidoletti; 2) la navetta, dopo il trasferimento dei ragazzi sull’autobus, proseguirà sino all’autolavaggio di via Giordani, dove saliranno i ragazzi che abitano al di sopra del ponte e da lì partirà direttamente per la scuola Vidoletti; è previsto di mantenere le stesse attuali fermate intermedie.

RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 13:00.

Fuori dalla scuola saranno presenti entrambi i mezzi con le due distinte destinazioni: 1) l’autobus, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sotto del ponte, si recherà prima alla scuola Locatelli e poi scenderà direttamente sino al Largo della Pesa; 2) la navetta, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sopra del ponte, avrà quale destinazione l’autolavaggio di via Giordani, mantenendo le stesse attuali fermate intermedie;

RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 14:00.

Fuori dalla scuola saranno presenti entrambi i mezzi con le due distinte destinazioni: 1) l’autobus, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sotto del ponte scenderà direttamente sino al Largo della Pesa; 2) la navetta, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sopra del ponte, avrà quale destinazione l’autolavaggio di via Giordani, mantenendo le stesse attuali fermate intermedie.