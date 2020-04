Riprendono i lavori sul ponte di via Giordani

Riapre il cantiere sul ponte di via Giordani. Oggi, mercoledì 29 aprile, sono stati riportati i macchinari mentre entro domani rientreranno anche tutte le maestranze. Da lunedì prossimo, quindi riprenderanno a pieno regime i lavori di sostituzione del ponte come annunciato.

Gli operai si sono ripresentati con le mascherine come previsto dalle ordinanze e osservando le misure di sicurezza.

L’abbattimento della campata sopra la ferrovia avverrà attorno alla metà del mese di maggio, nel weekend del 16. La fine del cantiere con il ripristino della circolazione slitterà di qualche mese a causa dello stop di questi giorni. probabilmente, la circolazione in via Giordani ritornerà alla normalità a settembre.