Via Giordani divisa a metà: chiuso il ponticello

Sono partiti a metà mattinata i lavori di rifacimento del ponticello di Via Giordani.

Nonostante i cartelli posizionati da una settimana, questa mattina il traffico, seppur meno intenso, è proseguito. La chiusura non è stta immediata: chi è transitato nelle prime ore della mattina ha trovato la via aperta. Poi sono sopraggiunti gli addetti del cantriere che, con l’aiuto della polizia locale, ha disposto la chiusura posizionando un camion come blocco della circolazione. Le macchine sono così state costrette a fare inversione di marcia.

Attualmente, anche il ponticello realizzato in via temporanea per i pedoni, non è ancora funzionante costringendo i residenti a fare il giro largo.

In funzione, però, da questa mattina le navette di collegamento che partono da Casbeno e si dirigono a nord e a sud del cantiere stradale, il servizio autobus provvisorio chiamato “Z collegamento” che effettua il percorso con partenza in Via Piemonte: via Piemonte- via Campigli – PIAZZA LIBERTÀ – piazza Bossi – Largo Pesa.

(Leggi qui per tutti i dettagli sul trasporto pubblico)

I lavori dureranno fino a maggio: le opere per smantellare la struttura avverranno durante il giorno tranne in occasione dell’abbattimento dell’attuale struttura e del varo del nuovo ponte quando si lavorerà nelle ore notturne approfittando dello stop dei collegamenti ferroviari.

Il nuovo ponte sarà una struttura , a due corsie di 3,5 metri ciascuna, adatta per far transitare anche i pullman, con un marciapiedi per la sicurezza dei pedoni .