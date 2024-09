Pienone in Salone Estense per il ritorno del Gran Pignolo

Ha fatto il pienone in salone Estense il ritorno dei “Salotti di Mauro Della Porta Raffo”.

Sala piena infatti per il primo incontro della nuova stagione del caffè letterario, “risorto” dopo 4 anni, una pandemia e la chiusura del locale di riferimento per decenni (il bar Zamberletti di corso Matteotti) e che non sfigura affatto nella nuova grande sede.

Primo argomento il cinema, con la presentazione di un saggio sulle “maggiorate” che racconta come queste stelle del glamour italiano abbiano fatto non solo la storia del cinema, ma anche della società italiana.

Ma è stata anche una scusa per raccontare (grazie a delle affascinanti immagini in bianco e nero) anche una Varese che fu, e per far scoprire che per tre anni è esistito un festival del Cinema di Varese che ha visto ospiti Sofia Loren e Federico Fellini, Pablito Calvo (cioè “Marcellino Pane e Vino”) e Marcello Mastroianni.

Nuova e molto gradita anche la formula, almeno in questo primo evento: non una conversazione “uno a uno” ma un vero e proprio talk con diversi protagonisti – in questa serata, l’autore del saggio “Maggiorate: divismo e celebrità nella nuova Italia”, scritto da Federico Vitella e pubblicato da Marsilio Editori, il critico cinematografico Maurizio Cabona e l’attore e comico Enrico Beruschi – e due conduttori: insieme al padrone di casa assoluto, le domande più specificamente cinematografiche erano poste infatti dal critico varesino Diego Pisati.