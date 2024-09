Tornano i salotti di Mauro della Porta Raffo: appuntamento in Salone Estense a Varese

Oggi, 25 settembre 2024, dopo oltre quattro anni di attesa, prende di nuovo il via la stagione dei Salotti di Mauro della Porta Raffo, una tradizione culturale varesina spezzata dal Covid e dai cambiamenti in città. Ad ospitarla sarà il Salone Estense di Varese.

«È sempre emozionante tornare con i miei Salotti, che hanno portato a Varese personaggi di spicco della cultura e del giornalismo – Ha spiegato Mauro della Porta Raffo – Nati su suggerimento dell’allora assessore alla cultura Giuseppe ‘Giugi’ Armocida, furono inizialmente organizzati nell’ambito del Premio Chiara, anche se già negli anni novanta conducevo riunioni tematiche in città con relatori varesini nell’ambito di quello che avevo chiamato ‘caffè letterario’».

Quando l’accordo tra Comune e Premio Chiara venne meno, nel 1999, «Decidemmo di proseguire autonomamente, creando un format unico in Italia» spiega della Porta Raffo. Il primo ospite di rilievo nazionale fu Vittorio Feltri, e da lì si susseguirono giornalisti, scrittori, attori e registi di fama: prima a villa Mirabello, poi nella sala superiore dello storico caffè Zamberletti, in corso Matteotti.

A riprova del successo dell’iniziativa, Mauro ricorda: «La partecipazione del pubblico è stata spesso notevole e in alcune occasioni eccezionale: gente fino in strada per Enrico Mentana e altri personaggi televisivi, per Milva e Ornella Vanoni, come per il coinvolgente confronto che organizzai tra Nanni Svampa e Memo Remigi, per dire – spiega – Alcuni ‘salotti’ furono invece collocati nell’aula magna dell’universita’: ricordo quello con Antonio Ricci, autore di ‘striscia la notizia’, e, va da sé data la notorietà del protagonista, il grande e riuscitissimo appuntamento con Carlo Verdone nel giugno del 2007, allorquando il regista e attore fu in città per ore incontrando, disponibilissimo, la gente per le vie del centro prima della conferenza».

Non sempre è andata così, tra i ben 250 ospiti passati dai salotti di Mauro della Porta Raffo: «Capitava che le attese, in alcuni casi e senza apparente spiegazione, andassero tradite – racconta – Il direttore della gazzetta dello sport Candido Cannavò, ad esempio, per quanto teoricamente notissimo, attirò ben poche persone. Ma il record negativo fu quando parlai, in una conversazione a tema, di quel grande tra i futuristi che era stato Bruno Corra, vissuto a Varese dal 1931 alla morte nel 1976, che avevo conosciuto personalmente perché presentatomi ai tempi da Piero Chiara: una sola spettatrice».

Una tradizione che si è fermata con la Pandemia, e la chiusura forzata dello storico Caffè Zamberletti nel 2020.

DEDICATA AL CINEMA LA PRIMA SERATA DELLA STAGIONE, CON ENRICO BERUSCHI E FRANCESCO SALVI

Ora i Salotti tornano in grande spolvero, e in una sede prestigiosa. La prima serata, mercoledì 25 settembre, sarà al Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese in via Luigi Sacco, alle 17.30, e celebrerà il legame tra la città di Varese e il mondo del cinema.

Durante l’evento si rivivrà l’atmosfera dei tempi d’oro del cinema italiano, quando Varese ospitava attori e registi di fama internazionale. Verranno infatti ricordati gli anni in cui la città fu teatro di incontri con personalità come Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini, Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Pablito Calvo e Federico Fellini, solo per citarne alcuni.

A parlarne, ci saranno Enrico Beruschi, Maurizio Cabona e Francesco Salvi, con la collaborazione di Diego Pisati.

In occasione dell’inaugurazione, sarà inoltre presentato il saggio “Maggiorate: divismo e celebrità nella nuova Italia”, scritto da Federico Vitella e pubblicato da Marsilio Editori.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Varesepuò.