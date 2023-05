I varesini Roberto Maroni e Mauro Della Porta Raffo premiati con la Rosa Camuna di Regione Lombardia

Si è svolta nella serata di sabato 27 maggio la cerimonia per l’assegnazione dei premi Rosa Camuna, il riconoscimento più importante assegnato dalla Regione Lombardia.

Galleria fotografica Il Premio Rosa Camuna 2023 4 di 5

Quest’anno il Consiglio regionale ha assegnato 5 premi Rosa Camuna e 9 menzioni speciali a fronte di 171 candidature pervenute; a questi si sono aggiunti i “premi speciali” del Presidente Attilio Fontana.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa sera a Palazzo Lombardia nell’ambito della Festa della Lombardia, istituita per celebrare la Battaglia di Legnano combattuta il 29 maggio 1176 contro le truppe imperiali del Barbarossa: a consegnare i premi sono stati il presidente del Consiglio Federico Romani e il presidente della Giunta Attilio Fontana.

«La Lombardia celebra la festa del suo popolo e dei suoi cittadini – ha detto Federico Romani – Nel simbolo della Rosa Camuna ritroviamo le radici più vere e profonde della comunità lombarda, che si identifica intorno ai valori del saper fare, dell’agire concreto e della solidarietà: questi sono da sempre i caratteri distintivi dei lombardi. La Lombardia può e deve continuare a guardare al futuro con fiducia e ottimismo, consapevoli che il nostro tessuto sociale è sano e vitale, come ci testimoniano anche i premiati di quest’anno».

Sono state premiate personalità, associazioni e realtà impegnate in ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo ed economico.

La commissione di giuria, presieduta da Federico Romani e di cui facevano parte anche i capigruppo consiliari, ha convenuto unanimemente di assegnare il Premio Rosa Camuna alla memoria dell’ex presidente della Regione Roberto Maroni; alla memoria della sciatrice bergamasca Elena Fanchini, appuntato scelto della Guardia di Finanza della Tenenza di Costa Volpino, sciatrice pluripremiata del gruppo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza e atleta nazionale di Sci Alpino, deceduta a 37 anni lo scorso 8 febbraio per una malattia incurabile; a Carmen Galli Colombo, sindaco a San Vittore Olona (Mi), attiva nel supporto di anziani, disabili, fragili, già insignita del Cavalierato della Repubblica e dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana; all’associazione milanese Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, e infine all’azienda aeronautica O.V.S. Villella, specializzata in saldature, apripista nel 2021 della realizzazione dell’“auto che vola”, primo velivolo italiano ANN2.

«Dare il premio Rosa Camuna a Roberto Maroni significa avere riconoscenza nei confronti di un grande lombardo, di una persona che nella sua vita ha lavorato per la nostra comunità in maniera eccellente, sia come amministratore locale, sia come parlamentare, sia come ministro e infine come presidente della Regione – ha detto Attilio Fontana – A lui vogliamo dire grazie per tutto quello che ha fatto e quindi credo la Regione gli debba dedicare il premio più importante».

Le menzioni speciali milanesi vanno a Simone Lunghi, l’angelo dei Navigli, di cui si prende cura attraverso azioni personali e in collaborazione con la Canottieri e ad Angelo Marra dell’associazione Aquas, attiva nel sociale che collabora anche con Areu. Premiata con menzione anche la onlus milanese Aisla, l’Associazione per la sclerosi laterale amiotrofica, attiva da quaranta anni.

A Bergamo le menzioni sono state attribuite a “Eos – La Casa di Leo“, progetto di housing pediatrico realizzato in sinergia con l’Ospedale Papa Giovanni e a Stefano Civettini titolare di C.R.S Impianti, azienda che progetta impianti tecnologici e innovativi, attenta ai temi dell’uso razionale dell’energia.

A Cremona menzione speciale per l’imprenditrice Carolina Cortellini, fondatrice di Microdata Group, azienda leader per la digital innovation.

A Lecco il riconoscimento è andato a Giuseppe Moioli, ex canottiere e campione simbolo della Canottieri Moto Guzzi di Mandello del Lario, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra nel 1948 e ora allenatore e preparatore olimpico.

A Mantova riceve la menzione speciale Pierluigi Ceccardi, fondatore dell’azienda Raccorderie Metalliche, riconosciuta come il maggior produttore italiano di sistemi di raccordi e una dei principali fornitori nel settore termosanitario. Benefattore generoso e disponibile, Ceccardi collabora con la Diocesi di Mantova e con l’Asst locale.

A Brescia, infine, la menzione speciale è stata assegnata a Ivana Giannetti, di Telefono Azzurro/Rosa, che si occupa di casi di maltrattamenti di donne e minori. Il Progetto Casa Azzurro Rosa ospita in nove appartamenti alcune vittime di violenza.

I premi speciali del presidente Attilio Fontana sono stati attribuiti a Giuseppe Pasini e Regina de Albertis.

Hanno ricevuto premi speciali tematici: Mauro Della Porta Raffo – Premio speciale per la cultura e l’attualità; Giulia Grancini – Premio speciale per la Conoscenza e la Ricerca; Damiano Rizzi di Soleterre – Premio Speciale per la Solidarietà; Associazione Cometa ODV – Premio Speciale Politiche per i Giovani; Paolo de Nadai di One Day – Premio Speciale Politiche per i Giovani; Arturo Merzario – Premio Speciale per lo Sport; Pucci – Premio Speciale Arti e Spettacolo; Cristina Frosini – Premio Speciale Arti e Spettacolo; Max Pezzali – Premio Speciale Arti e Spettacolo.

A condurre la cerimonia di premiazione è stato Max Laudadio.