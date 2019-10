Ponte di via Giordani: da gennaio rimarrà chiuso 5 mesi

Cinque mesi, magari meno. Tanto sarà il tempo richiesto per rifare il ponte di via Giordani che obbligherà a interrompere la circolazione.

La notizia è arrivata alla vigilia dell’affidamento del cantiere a Ferrovie Nord Milano nel corso di un’affollata riunione indetta dal Comune di Varese a Villa Baragiola. Tanti i residenti del rione di Masnago che si sono presentati per conoscere quale sarà il futuro di quel tratto di strada.

Il nuovo viadotto sarà una struttura completamente nuova, a due corsie di 3,5 metri ciascuna, adatta per far transitare anche i pullman, con un marciapiedi per la sicurezza dei pedoni che molto probabilmente potranno percorrere tutta la tratta sino via Piemonte in sicurezza grazie all’intervento di un privato come opera compensativa per una costruzione.

Al di là dei lavori propedeutici che partiranno da metà novembre, con lo spostamento delle reti di luce, fibra e gas che imporranno il senso unico alternato in alcuni orari, lo stop definitivo scatterà a inizio 2020 in una data attorno al 12/13 gennaio.

Da quella data si partirà con le opere strutturali vere e proprie che dovrebbero concludersi a metà maggio.