Villaggio di Harry Potter e mercatino per il Natale a Brebbia

Oltre il solito Mercatino di Natale, quest’anno arriva in paese una novità “magica” per i più piccoli: il villaggio Potteriano. I bambini saranno accolti dagli insegnanti più conosciuti della scuola di Magia di Hogwarts: ci saranno Albus Silente, Minerva Mc Granitt, Severus Piton, Remus Lupin. Dopo essere stati smistati tra le case di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serperverde, i giovani “maghetti” del paese potranno partecipare a sfide, laboratori, tornei di Quidditch e affrontare tutti assieme i Dissennatori e i Mangiamorte nella battaglia finale. Anche quest’anno il Comune di Brebbia ha scelto di voler proporre qualcosa di diverso dai tradizionali mercatini di Natale presenti già in tanti paesi della Provincia. Per questa nostra terza edizione sono stati ingaggiati degli attori professionisti a cura della compagnia San Giorgio e il Drago al fine di rendere ancora più coinvolgente questo momento di festa per grandi e bambini.

Buon cibo e artigianato locale

Domenica 8 Dicembre, però, non sarà una giornata dedicata solo ai più piccoli ma un momento di festa e unione per tutti quanti. Saranno presenti numerose bancarelle e stand enogastronomici che serviranno aperitivi, patatine, crepes, pizza, trippa, polenta taragna con i verzini, polenta e zola, patate twist, lampredotto, salamini, torte, spritz, vin brulè, cioccolata calda e molto molto altro ancora. Ad accompagnare il buon cibo ci saranno anche stand di artigianato locale.

Dove e quando

L’evento sarà domenica 8 dicembre dalle 11.30 alle 18.30 e si terrà in centro Brebbia, nei pressi della splendida chiesa romanica dei S.S. Pietro e Paolo (Via della Chiesa, 8). Un ringraziamento particolare x la realizzazione di questa giornata anche i Comitati, la Fondazione Terzoli, le Associazioni, il Centro Diurno, la Parrocchia e le Attività locali.

Prossimi incontri

Il Mercatino di Natale dell’8 dicembre sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che il comune di Brebbia ha organizzato. Seguiranno:

14 dicembre: SPETTACOLO TEATRALE “Tango di Periferia” a cura della compagnia Teatro Blu, la rappresentazione si svolgerà all’Auditorium della Scuola Secondaria di I° grado Don Guido Macchi, alle ore 21.00;

15 dicembre: PRANZO SOCIALE con il Centro Diurno per le persone ultrasettantenni;

20 dicembre: SPETTACOLO TEATRALE per i più piccoli, “Lulù” a cura della compagnia teatrale “Teatro Blu”. La rappresentazione si svolgerà all’Auditorium della Scuola secondaria di I°grado Don Guido Macchi, alle ore 21.00;

22 dicembre: PRESEPE VIVENTE nella frazione di Brebbia Superiore “nei pressi della Chiesa di San Rocco”, a cura della compagnia “San Giorgio e il Drago”.

Durante la giornata saranno presenti anche le realtà associative locali, i comitati, la Fondazione Terzoli, l’Associazione Centro Diurno e la Parrocchia.