Al cinema si ride e si ricorda Fellini

Le uscite cinematografiche di giovedì 30 gennaio ci portano tra commedia, risate e avventura. Per chi ama Federico Fellini inoltre, ci sono delle belle sorprese: in occasione del centenario della sua nascita alcuni cinema ripropongono le sue pellicole. A Varese il Cinema Teatro Nuovo presenta “8 e 1/2”, in programma sabato sera alle 18.

Per quanto riguarda la commedia invece, partiamo dal presentare “Dolittle” di Stephen Gaghan. Robert Downey Jr. è l’eccentrico dottor John Dolittle. Famoso medico e veterinario dell’Inghilterra della Regina Vittoria, si ritrova dietro le alte mura di Dolittle Manor con solo il suo serraglio di animali esotici per compagnia. Ma le cose presto si complicheranno e la sua tranquillità verrà turbata da un viaggio su un’isola mitica, in compagnia di simpatici animali.

La vita della grande attrice e cantante Judy Garland viene invece raccontata dal film “Judy”. Una pellicola che ripercorre successi e periodi difficili, il film è diretto da Rupert Goold.

Per chi cerca la risata l’appuntamento è indubbiamente con Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano nelle sale con la pellicola “Odio l’estate”, diretti da Massimo Venier. Ritroviamo il trio comico in una avventura da spiaggia dove le gag non mancheranno. Una curiosità, la colonna sonora è di Brunori Sas.

Una storia vera potente e stimolante è quella di “Il diritto di opporsi” che segue il giovane avvocato Bryan Stevenson e la sua storica battaglia per la giustizia. Diretto da Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Jamie Foxx e Michael B. Jordan racconta la storia di un avvocato che si trova ad affrontare il caso di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza.

La commedia italiana arriva con “Villetta con gli ospiti” di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo. Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir.

La programmazione nelle sale della provincia di Varese

Per chi ama l’arte e il cinema vi ricordiamo la rassegna “Sguardi sull’arte” di Filmstudio 90 che oggi (giovedì 30 gennaio, alle 16 e alle 21) propone “Botero, una ricerca senza fine” di Don Millar: il coinvolgente omaggio all’artista vivente che vanta il maggior numero di mostre in grado di attirare milioni di visitatori.