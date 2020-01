Amianto: a Solaro entro il 2020 verranno controllate tutte le scuole

Verrà messo nel bilancio del 2020 la ricerca di amianto in tutte le scuole di Solaro.

A comunicarlo sono il sindaco Nilde Moretti insieme all’assessore ai Lavori pubblici Christian Caronno, in seguito alla scoperta della presenza nella pavimentazione della scuola primaria Maria Mascherpa di vinil-amianto, materiale che non disperde fibre nocive nell’ambiente, ma che l’amministrazione comunale ha comunque deciso di rimuovere. I controlli alla Scuola secondaria di 1° grado Luigi Pirandello sono già iniziati, mentre per le altre scuole le verifiche per escludere la presenza di amianto avverranno entro il 2020: «Arriveremo entro la fine dell’anno ad avere un quadro completo di tutto il patrimonio scolastico», commenta il sindaco Nilde Moretti.