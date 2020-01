Arriva “Dumenza smart”, il Comune in una app

Il Comune di Dumenza sceglie di adottare “Comune Smart“, l’innovativa APP dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, progettata e realizzata da Internavigare, Società informatica di Bulgarograsso specializzata in soluzioni di sicurezza, in servizi di accesso controllato alla rete rivolti a Comuni ed enti pubblici e in soluzioni dedicate alla PA in generale.

Dumenza Smart consente agli utenti iOS e Android di:

visualizzare le comunicazioni ufficiali pubblicate dall’amministrazione e già presenti sul sito del comune;

e già presenti sul sito del comune; di inviare (parte Amministrazione) e ricevere (parte Cittadini) notifiche immediate di notizie e ordinanze urgenti;

di notizie e ordinanze urgenti; di segnalare in tempo reale (parte Cittadini) eventuali disservizi e problematiche presenti su territorio comunale direttamente agli uffici competenti.

Un calendario di Eventi permette di essere sempre informati su iniziative in corso e comunicazioni periodiche.

La sezione Uffici Comunali offre la possibilità di avere sempre a portata di mano orari, recapiti telefonici, email e indirizzi fisici di tutti gli uffici municipali e di Scuole, Biblioteca, Polizia ecc.

“Turismo” dà informazioni di interesse storico e turistico.

“Il territorio” presenta uno spazio dedicato alle associazioni, ai commercianti e ai vari servizi a disposizione dei cittadini sul territorio.

È possibile partecipare a sondaggi proposti dall’amministrazione.

“Mappa” collegata a Google Maps, aiuta gli utenti a raggiungere facilmente il centro paese o città grazie al collegamento satellitare.

Una galleria mostra le immagini fotografiche più rappresentative e suggestive del Comune.

La sezione Rifiuti ha al suo interno il calendario ritiri (con notifiche Push automatiche), le indicazioni sugli orari e i sacchi da utilizzare per la raccolta differenziata (anche suddivisi per zona), gli orari per accedere alla piattaforma ecologica comunale e la legenda dei rifiuti che è possibile gettare, una pratica guida “Dove lo butto?” per istruire i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta (con campo di ricerca per velocizzare l’autodocumentazione).

Numeri utili fornisce un pratico e veloce elenco di numeri telefonici da contattare in caso di bisogno, come Comune, Farmacia, Numero unico Urgenze, Ospedale Luino, Protezione Civile ecc.