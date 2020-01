Bertolasi, Ondoli e Cesarini al collegiale di Sabaudia

La Nazionale Maggiore torna ad allenarsi a Sabaudia, sede della prima Prova di Coppa del Mondo del 2020, per continuare la preparazione in vista degli appuntamenti nazionali e internazionali che sono le tappe di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Gli atleti convocati si ritroveranno nella cittadina del Parco del Circeo per il secondo raduno dell’anno che si svolgerà dal 3 al 21 febbraio, per il gruppo maschile, e dal 5 al 22 febbraio per quello femminile.

Al collegiale pontino il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato, tra uomini e donne, 35 atleti, di cui 29 senior e 6 pesi leggeri.

Sono tre le atlete della provincia di Varese che rientrano tra i convocati: Chiara Ondoli, Sara Bertolasi nei Senior e Federica Cesarini nei pesi leggeri.

Di seguito gli atleti convocati: