Cade operaio, all’ospedale in elisoccorso

La caduta a prima vista sarebbe da un’altezza trascurabile, appena 40 centimetri, ma quanto è bastato per obbligare i sanitari a portarsi in forze nei pressi di un impianto lavorativo a Ferno, in via Vecchia Fornace questa mattina, lunedì.

L’intervento è avvenuto attorno alle 9. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio anche personale di Ats Insubria e tre mezzi sanitari: un’automedica, un’ambulanza di Areu e l’elisoccorso del Sant’Anna di Como.

L’uomo, 56 anni, è stato immobilizzato e trasportato a bordo del velivolo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in codice giallo.